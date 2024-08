Quem é Melina Alves, atriz envolvida em separação polêmica de ex-astro de Hollywood

A atriz Melina Alves se tornou alvo de uma grande polêmica associada ao ex-astro teen Joey Lawrence, conhecido por seu papel na série Blossom (1990) ao longo dos últimos dias.

Isso porque, Edward Rider, o então marido da brasileira, a acusou de tido um caso com o ator, enquanto ambos trabalhavam nas gravações do filme Socked in for Christmas. De acordo com informações e documentos divulgados pelo site TMZ na última sexta-feira (23), eles estão se divorciando.

Coincidentemente, Samantha Cope, a esposa de Joey Lawrence, também pediu o divórcio. A informação também foi divulgada pelo mesmo veículo, na última quarta (21). Os dois são pais de Dylan, de quase 2 ano, e no processo, ela pediu a guarda total da criança.

Mas, quem é Melina Alves?

Melina Alves, de 40 anos, nasceu no Brasil, e trabalha em Los Angeles, nos Estados Unidos, com audiovisual. Na área, ela atua em diversas funções, como produtora, atriz e fotógrafa, segundo sua biografia no Instagram.

Em Socked in for Christmas, por exemplo, ela é creditada como roteirista. Ela fez participações como atriz nas produções do filme Para Sempre, da minissérie Secret Crush, e dos longas lançados nas telinhas, From the Beginning e The Speech.

Segundo o jornal Daily Mail, Melina Alves é fluente em inglês e espanhol — além do português —, e trabalhou como comissária de bordo antes de migrar para a indústria cinematográfica.

