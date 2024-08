Silvia Abravanel surpreendeu ao ter confessado um curiosidade sobre como funcionava sua relação com o pai, Silvio Santos, durante participação no programa Acerte ou Caia!, da Record, apresentado por Tom Cavalcante, exibido neste último domingo (25).

Durante o bate-papo, a apresentadora confessou que não chamava o saudoso dono do SBT — que morreu no último dia 17 de agosto, aos 93 anos —, de pai, nem em casa, tampouco no ambiente de trabalho.

Leia também: Silvia Abravanel lembra adoção e como quase tornou-se irmã de Carlos Alberto

Segundo Silvia Abravanel, na emissora, ela o chamava de Silvio como qualquer outro funcionário, enquanto em casa, o nome era Senor, seu nome de batismo. "Eu fui produtora, diretora e depois apresentadora. E ele ficava me dando bronca como filha", contou.

A declaração feita por ela no novo programa da Record, inclusive, havia sido feita antes do falecimento de Silvio Santos. Durante a estreia, por sua vez, foi veiculado um vídeo de Tom Cavalcante sinalizando que as gravações foram feitas antes do falecimento dele, e o homenageou.

O post Silvia Abravanel explica motivo de nunca ter chamado Silvio Santos de ‘pai’ foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.