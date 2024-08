Ary Fontoura nega namoro com jovem após foto: ‘Não faço ideia de quem seja’

Ary Fontoura fala após boato de namoro por foto com rapaz: ‘Não faço ideia de quem seja’ - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Ary Fontoura, aos 91 anos, enfrentou recentemente uma situação incômoda quando uma foto sua com um rapaz mais jovem viralizou nas redes sociais, levando internautas a especularem que o homem seria seu suposto namorado. A imagem foi compartilhada com comentários insinuando um relacionamento, o que gerou grande repercussão e fofocas online.

Em resposta ao O Globo, Ary Fontoura esclareceu a situação, desmentindo os rumores e destacando que nem mesmo conhece o rapaz da foto. "Estava jantando no Outback quando esse rapaz pediu uma foto para enviar à mãe, que é minha fã. Eu tiro foto com todo mundo, então nem sei quem é", explicou o ator, revelando que a foto foi tirada há cerca de quatro meses. Ele também expressou sua frustração com o atual clima de desconfiança e armadilhas nas redes sociais.

Atualmente dedicado à sua carreira como influenciador digital, Ary acumula quase 6 milhões de seguidores no Instagram, onde é conhecido por seus vídeos bem-humorados. Mesmo com sua popularidade crescente na internet, ele lamenta ser alvo de fake news e comentários maldosos. "O mundo está esquisito e cheio de ciladas", comentou o ator.

Apesar do desconforto causado pela situação, Ary manteve o bom humor. "Que bom que continuo arrasando corações. Querer lacrar com fotos de fã, não dá né?", desabafou o veterano, demonstrando resiliência e uma postura descontraída diante das adversidades que surgem na vida pública.