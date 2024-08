Carolina Kasting relembra briga com Malvino Salvador em gravação de 'Cabocla'

Carolina Kasting, afastada das novelas desde "Salve-se Quem Puder", recentemente compartilhou memórias dos bastidores de "Cabocla", novela de 2004 que voltou a ser exibida pela Globo. Em uma entrevista, a atriz relembrou os desafios e momentos marcantes das gravações, destacando o carinho especial que ainda sente pela trama. "Cabocla" é considerada por ela e muitos do elenco como uma das melhores novelas brasileiras, e o papel de Mariquinha continua a ser lembrado com afeto pelo público.

Durante as filmagens de "Cabocla", Carolina Kasting enfrentou a gravidez de sua primeira filha, Cora. A atriz revelou que a gestação começou três meses antes do final das gravações, o que exigiu adaptações para esconder a barriga crescente. Ela relembra com carinho os desafios dessa época, especialmente os enjoos e a necessidade de disfarçar a gravidez no figurino, mas destaca que a experiência foi enriquecida pela forte união entre elenco e equipe, que se tornaram uma verdadeira família durante a produção.

Um dos momentos mais tensos durante as gravações ocorreu quando Carolina, grávida, se viu envolvida em uma cena em que Tobias, personagem de Malvino Salvador, estava muito nervoso. O nervosismo da atriz diante da cena levou a uma discussão com Malvino, que também estava tenso por conta de seu personagem. "Fiquei com muito medo de machucar minha filha. Eu fiquei tão nervosa que cheguei a brigar com Malvino porque ele estava nervoso", relembra a atriz, admitindo que foi um momento de tensão, mas que acredita que Malvino a entendeu e perdoou.

Apesar dos desafios, Carolina Kasting guarda "Cabocla" com muito carinho, não apenas pelo sucesso da novela, mas pela forma como as experiências vividas durante as gravações se transformaram em lembranças preciosas. A união do elenco e o impacto duradouro da trama na memória do público confirmam a importância dessa novela na carreira da atriz e na teledramaturgia brasileira.

