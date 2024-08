Preta Gil recebe alta de hospital após retomar tratamento de câncer

Preta Gil, conhecida por sua força e autenticidade, revelou recentemente que o câncer que havia superado há oito meses voltou a se manifestar em quatro áreas diferentes de seu corpo. A cantora, que em janeiro de 2023 foi diagnosticada com um tumor no intestino, agora enfrenta novos desafios com metástases em dois linfonodos, no peritônio e no ureter. Em um vídeo emocionante, Preta compartilhou detalhes sobre seu estado de saúde e o retorno ao tratamento oncológico, enfatizando a importância de continuar a luta.

Nesta segunda-feira (26), Preta anunciou em suas redes sociais que havia recebido alta do hospital após o primeiro ciclo do novo tratamento. Acompanhada de seu filho, Francisco Gil, de 29 anos, e da amiga e empresária Malu Barbosa, a cantora expressou alívio e esperança. "Hora de ir para casa, primeiro ciclo concluído com sucesso", disse ela, demonstrando determinação em se cuidar, descansar e recuperar em casa, cercada pelo carinho da família.

A artista também tranquilizou seus seguidores, afirmando que, apesar do retorno da doença, ela se sente mais forte e positiva do que no início de seu tratamento anterior. "Estou muito melhor do que estava quando comecei meu tratamento, em 2023", disse Preta, pedindo para que continuem rezando por ela e que não se culpem pelo retorno do câncer, algo que, segundo ela, é mais comum do que se imagina.

O diagnóstico inicial de câncer no intestino em 2023 trouxe desafios imensos para Preta Gil, mas também momentos de celebração, como a recuperação que lhe permitiu retomar a carreira e comemorar seu aniversário de 50 anos com 700 convidados. Agora, ela se prepara para mais uma batalha, com a mesma garra e fé que a caracterizam, mostrando que, mesmo diante das adversidades, continua a enfrentar tudo com coragem e esperança.