Ana Maria Braga é afastada da Globo às pressas após diagnóstico de doença

Ana Maria Braga utilizou as redes sociais na manhã desta terça-feira (27), e surpreendeu os milhares de seguidores ao relatar que foi diagnosticada com quadro de Covid-19, e em virtude do fato, precisará ser afastada das funções no comando do Mais Você.

Através do X (antigo Twitter), a apresentadora contou que realizou o teste rápido, e recebeu o teste positivo. "Hoje de manhã, logo que acordei, decidi repetir o teste de COVID que fiz ontem, pois estava com sintomas de gripe. Infelizmente, o resultado foi positivo desta vez", disse.

"Vou precisar de alguns dias para descansar e me recuperar. Felizmente, estou com todas as vacinas em dia. Cuidem-se por aí e logo estarei de volta!", concluiu Ana Maria Braga.

Na edição do seu programa, nesta última segunda (26), Ana Maria falou sobre o mal-estar que sentia, em virtude da mudança de temperatura em São Paulo, e que chegou a cogitar a não ir, inicialmente, mas acabou mudando de ideia.

