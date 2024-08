Apple TV+ libera trailer de nova série original sobre moda contemporânea

Nesta terça-feira (27/8), a Apple TV+ revelou o trailer da sua nova série original, A Casa de Moda (La Maison). Falada em francês e dirigida por Fabrice Gobert e Daniel Grou (Lupin), a série tem como plano de fundo os bastidores do mundo contemporâneo da moda e traz temáticas como a elegância e o luxo franceses. A trama estreia no dia 20 de setembro mundialmente.

A história segue duas famílias rivais, disfuncionais e poderosas que competem pelo sucesso no universo fashionista francês. Após uma acusação escandalosa de Vincent Ledu, a marca de sua família é colocada em risco e seu rival, o grupo de luxo Rovel, lança uma ofensiva em busca do que considera ser seu prêmio mais importante: a Maison LEDU. O elenco conta com nomes de peso como Lambert Wilson, Antoine Reinartz e Ji-Min Park.

A plataforma confirmou dez episódios para a primeira temporada. Os dois primeiros estarão disponíveis dia 20 de setembro, seguidos de um novo, semanalmente, até 15 de setembro. A produção é assinada pela The Originals of America e The Originals Productions.