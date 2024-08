Cinemark abre pré-venda para maratona Harry Potter em valor promocional

A rede de cinemas Cinemark abriu a pré-venda da Maratona Harry Potter no valor promocional de R$15. Os ingressos já podem ser adquiridos pelo site, app e ATM do Cinemark. O preço em promoção é por sessão, oferecidas em 2D e 3D. O valor promocional não se aplica às sessões com poltrona DBOX, salas XD e Prime.

Em celebração aos 20 anos de lançamento do primeiro filme do universo dos bruxos em junho, a história mágica será revivida nas salas de cinema. As telonas exibirão os três primeiros filmes da franquia, exclusivamente no dia 31 de agosto: Harry Potter e a Pedra Filosofal, Harry Potter e a Câmara Secreta e Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban.

A história acompanha o começo da narrativa do órfão Harry na vida infeliz com os tios Dursley, quando descobre ter poderes mágicos no aniversário de 11 anos e passa a frequentar a Escola de Magia e Bruxaria Hogwarts. O pequeno bruxo conhece o mundo mágico e vive grandes aventuras ao lado dos amigos Rony e Hermione para enfrentar o terrível Lord Voldemort.