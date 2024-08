Cine Open Air leva filmes icônicos para sessões a céu aberto

Oppenheimer faz parte da programação do evento - (crédito: Divulgação )

O shopping Iguatemi Brasília recebe o Cine Open Air com sessões de cinema a céu aberto em uma estrutura projetada especialmente para o evento. Dez exibições serão distribuídas ao longo de quatro dias, a partir desta quinta-feira (22/8) até domingo (25/8). Patrocinado pelo XP Visa, o evento promete uma experiência cinematográfica inigualável aos brasilienses.

A programação conta com filmes icônicos da indústria cinematográfica que o público terá a chance de assistir novamente em uma modalidade totalmente diferente. De Oppenheimer até Kung Fu Panda 4, todos os públicos serão atendidos. O cardápio será responsabilidade do Cinemark, que oferecerá pipocas doces e salgadas com quatro toppings diferentes disponibilizados, refrigerantes, suco de uva, água, batata frita e doces.

Confira a programação completa do Cine Open Air:

Quinta-feira (22/8):

19h - Todos Menos Você (Classificação Indicativa: 16)

21h30 - Duna 2 (Classificação Indicativa: 14)





Sexta-feira (23/8):

18h30 - Os rejeitados (Classificação Indicativa: 16)

21h15 - Instinto Materno (Classificação Indicativa: 14)

23h15 - Anatomia de uma Queda (Classificação Indicativa: 14)





Sábado (24/8):

18h - Garfield - Fora de Casa (Classificação Indicativa: Livre)

20h15 - Zona de Interesse (Classificação Indicativa: 14)

22h30 - Oppenheimer (Classificação Indicativa: 18)





Domingo (25/8)

18h - Kung Fu Panda 4 (Classificação Indicativa: Livre)

20h - Ferrari (Classificação Indicativa: 16)