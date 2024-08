Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quarta (28/8)

O SONHAR

Data estelar: Mercúrio se afasta da Terra, Vênus e Netuno em oposição.

Ainda que te aconselhem, do alto da experiência mundana, que deixes de sonhar tão alto e que te adeques ao que esteja ao teu alcance imediato, continua apostando nos teus ideais perfeitos, porque é de tanto sonhar que nossa humanidade chegou até aqui e agora, com um sistema ainda imperfeito para regular nossas atividades e a civilização como um todo, mas continuando a se aperfeiçoar, a despeito desse coro de gente que quer te derrubar do mundo dos sonhos.

Se a adequação fosse a promotora do desenvolvimento e da evolução, e não o sonhar, é certo que ainda estaríamos nas cavernas ou vivendo como nômades, porque carentes de quaisquer referências maiores do que a necessidade de se alimentar ou reproduzir.

O sonhar te vincula ao futuro possível e desejável.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

A sensação de segurança é valiosa, porque no meio desse cenário mundial de tudo estar de ponta-cabeça, qualquer medida de segurança há de ser considerada valiosa, como refúgio e como patamar onde encontrar apoio.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

É importante seguir pelo caminho que seja mais confortável e gracioso para você, mas não se esquecer de que, em algum momento, outras pessoas envolvidas também precisarão desfrutar de condições diferentes das suas.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

As razões que levam você a optar por essa ou aquela condição são misteriosas, e por mais que você tente se munir de argumentos racionais, sempre ficarão pontas soltas que só com a fé poderiam ser explicadas direito.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)



Como nada anda durando muito nesta época de nossa humanidade, é importante você aproveitar as ondas de mudança para também embarcar em alguma dessas e, sem olhar para trás, se dedicar a aperfeiçoar seus planos.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

As reviravoltas estão na ordem do dia e você deve se aproveitar delas para também fazer as suas pessoais. Não importa o quão exatos sejam seus planos, sempre há de haver margem de manobra para as reviravoltas.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)



Na mesma medida com que você expor suas ideias com clareza as pessoas acompanharão seu raciocínio e, como resultado, poderão brindar com o apoio que você lhes pede. Clareza e sinceridade são imprescindíveis agora.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

As sensações são exatas, informam com precisão o que anda acontecendo e dão dicas sobre o que seria melhor fazer. Porém, nossa humanidade acha que porque as sensações são subjetivas, que elas não seriam exatas.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

A vida, com seus mistérios, domina o que por aqui chamamos de sorte, impondo condições, favoráveis e adversas, que em muitos casos não conseguimos entender de imediato, mas que sempre podem ser aproveitadas.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)



Nenhum sonho é impossível de realizar, porque a vida pode ser de tudo, menos injusta, nunca nos brindaria com a capacidade de sonhar sem termos também a potência de os aproximar da realidade concreta. É assim.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Quando tudo mudar e se tornar diferente do que você planejava, não hesite, mude seus planos e se adapte à realidade, em vez de fazer o que as pessoas comuns fazem, ignorar tudo que não lhes interessa.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Os dilemas atordoam e em muitos casos atormentam também, porém, existem na mesma medida em que nossa humanidade é capaz de raciocinar e de se servir desses para ampliar seu entendimento sobre a vida. É por aí.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Talvez as razões que você ouvir a respeito das inquietações levantadas sejam diferentes das que teria gostado, porém, é importante as valorizar assim mesmo, porque assim sua mente se amplia e o coração também.