"Beiçola" cogita morar em Retiro após despejo; instituição diz não ter vagas

O ator Marcos Oliveira, famoso por interpretar Beiçola em A Grande Família, enfrenta uma nova ordem de despejo por inadimplência, com apenas uma semana para deixar seu apartamento em Botafogo, Rio de Janeiro. Em entrevista ao site da revista Quem, ele revelou que deve quatro meses de aluguel e acumula uma dívida de R$ 15 mil. "Estou na luta, quero trabalhar", disse o ator, que luta contra uma forte gripe enquanto tenta resolver sua situação.

Marcos ainda não definiu onde irá morar, mas não descarta a possibilidade de se mudar para o Retiro dos Artistas, apesar de seu padrão de vida ter caído drasticamente. Ele afirmou que sua advogada está tentando resolver tudo na Justiça. No entanto, Stepan Nercessian, presidente do Retiro dos Artistas, informou que, atualmente, não há vagas disponíveis na instituição e ressaltou que a decisão de ir para o Retiro sempre dependeu do próprio Marcos.

Mesmo em meio às dificuldades, Marcos mantém o bom humor e a determinação para seguir em frente. Ele revelou que está vendendo pertences pessoais e planeja dar aulas de interpretação para pagar suas contas. "Estou vendendo um monte de coisa na OLX. Quero me desfazer de um monte de coisa", contou o ator, que vive com três cachorras, duas vira-latas e uma shih-tzu.

Marcos também lida com problemas de saúde, como dores causadas por uma hérnia e o uso de uma bolsa de colostomia. Apesar dos desafios, ele se mantém otimista, focado em seus projetos, como o lançamento de um show em que canta e faz humor. "Só quero trabalhar, amo meu trabalho", concluiu o ator.

