Bruna Biancardi revela motivo para não beijar Neymar em público

Nesta quarta-feira (28), Bruna Biancardi usou suas redes sociais para compartilhar detalhes sobre sua vida em Riad, na Arábia Saudita, e como ela e Neymar Jr. estão adaptando seu comportamento aos costumes locais.

Em uma série de Stories no Instagram, a influenciadora revelou que o casal só demonstra carinho em público de forma restrita, explicando que, embora algumas pessoas possam andar de mãos dadas, demonstrações mais íntimas, como beijos, são evitadas.

Ao responder a uma pergunta de uma seguidora sobre o comportamento permitido para casais na Arábia Saudita, Bruna explicou: "Pelo que sabemos, algumas pessoas andam de mãos dadas, algumas não. Então, acredito que possa." Ela esclareceu que a cultura local impõe restrições à demonstração pública de afeto, e, por isso, ela e Neymar evitam se beijar em público e só andam de mãos dadas quando necessário.

Bruna expressou sua preocupação com a possibilidade de ser mal interpretada, mas reafirmou que suas observações se baseiam no que ela tem aprendido e experimentado no dia a dia. "Estou até com medo de me julgarem pelas respostas, mas estou falando com base no que eu vejo e o que me falaram", disse ela.

