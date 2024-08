Brasil Super Battle abre seletivas neste sábado para finais da 4ª eidção

A quarta edição do Brasil Super Battle acontecerá nos dias 7 e 8 de setembro no JK Shopping - (crédito: Reprodução/ Instagram )

As finais da quarta edição do Brasil Super Battle ocorrem nos dias 7 e 8 de setembro no JK Shopping, com entrada franca. A seletiva inicia-se neste sábado (31/8), em Ceilândia, na Praça dos Direitos. Além de tradicionais batalhas de rima e breaking, a final do festival terá performances, shows, live painting e mostra de graffiti.

Considerado um dos mais importantes festivais de hip hop do Distrito Federal, o Brasil Super Battle premiará os vencedores em dinheiro e troféu. Com shows de rap com Atitude Feminina e Rivas e Ravele, batalhas ao som dos dj´s Sapo, Bengala e Kashuu, e performance de djs Dog Daia e Ocimar Dabomb, o festival será uma uma grande celebração da cultura hip hop.

Os interessados em participar da seletiva podem se inscrever e consultar o regulamento pelo site. Entre os jurados estarão o Bboy Migaz, que atuou nessa função na modalidade de Breaking nas Olimpíadas de Paris, o Bboy Bispo, diretor de Breaking da Confederação Nacional de Danças Desportivas (CNDD), o Bboy Chede, presidente da Federação Brasiliense de Danças Desportivas de Brasília (FBDD) e a Bgirl Lu, também da CNDD.

SERVIÇO

Brasil Super Battle

Seletiva neste sábado (31/8). Festival nos dias 7 e 8 de setembro, no JK Shopping (St. M-Norte QNM 34 - Taguatinga, Brasília - DF). Entrada gratuita