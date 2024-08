Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este sábado (31/8)

UM ÚNICO DESTINO

Data estelar: Lua míngua em Leão.

Olha bem, é legítimo que passes teu tempo subjetivo e objetivo encontrando maneiras de progredir e “ser alguém”, mas se esse movimento não contemplar simultaneamente a melhoria dos relacionamentos em que te envolves nem tampouco o bem geral de todas as pessoas, então a legitimidade do processo será pervertida pelo autocentramento.

Nosso reino não é um conjunto de indivíduos tendo de se relacionar acidentalmente enquanto todos vivemos cada um por si, abandonados à própria sorte. Nosso reino humano é um organismo único, onde todas as pessoas estamos vinculadas pelo mesmo destino, ao qual só se pode ter acesso através de um movimento intencional, alimentado pelo livre arbítrio, e é somente no que temos todos em comum que se pode encontrar o verdadeiro progresso e distinção.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)



Há assuntos que merecem reflexão em conjunto, através de conversas que não devem ser meramente racionais, mas feitas com o coração na mão, de forma aberta, sincera e transparente. Só falta combinar isso com as outras pessoas.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)



A justa medida das coisas é sempre muito difícil de encontrar, não porque esteja oculta, ao contrário, é óbvia, mas acontece que as pessoas normalmente não buscam justiça, apenas puxar a sardinha para o lado delas.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

É importante a solidariedade, mas há de ser empreendida com uma boa dose de sabedoria, porque as pessoas são folgadas e se você se dispor a assumir responsabilidades que não são suas, é certo que elas se acomodarão.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)



Com certeza, é impossível encontrar respostas plausíveis para todas as atitudes que a alma toma, porque em muitos casos essas são frutos de impulsos que nem sequer valeria a pena analisar. Viver é preciso.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)



Preserve sua saúde mental diante dos devaneios inconsistentes que as pessoas usam para pressionar você a tomar as iniciativas. Cuide para não se deixar convencer a fazer nada que exponha demais você. Evite a vulnerabilidade.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)



Faça o possível para estimular as pessoas a saírem do estado de inércia em que se encontram, mas procure fazer isso com distanciamento suficiente para que, eventualmente, sua alma não seja contaminada com essa inércia.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)



A solução mágica que é imaginada está muito distante das possibilidades disponíveis, porém, isso não significa que você deva se ater à dura realidade concreta e desprezar a imaginação. Encontre o equilíbrio.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)



Assuma a responsabilidade de seus próprios impulsos em vez de ficar monitorando os impulsos alheios, nem justificar os próprios com isso. Os impulsos são sempre próprios, vêm de dentro da própria alma. É assim.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)



A margem de compaixão há de ser ampliada, para que o trato com as pessoas se torne mais cordiais, deixando de prestar tanta atenção aos erros cometidos, e propiciando um ambiente onde se possam consertar os erros.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)



Faça o que você gosta e deseja, tenha isso como prioridade, mas procure não negligenciar todo o resto de obrigações que, de uma maneira ou de outra, você vai ter de cumprir. É apenas uma questão de prioridades.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)



A celebração é importante, porque não é saudável viver o tempo inteiro sob a pressão dos compromissos e deveres. É preciso ter sempre uma válvula de escape que compense os efeitos da pressão e deixe sua alma alegre.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)



O que está certo ou errado se mede na intimidade do coração, e se isso passar despercebido, então será medido pelas consequências. O certo promove o bem geral de todos, o errado vai em detrimento do bem geral de todos.