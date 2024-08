Primavera Sound cancela edições no Brasil e no resto da América Latina

Responsável pelo evento nos últimos dez anos, a Time For Fun (T4F) assumiu o Primavera Sound São Paulo, que este ano será nos dias 30 de novembro e 1º de dezembro também no autódromo de Interlagos. - (crédito: Divulgação)

O Primavera Sound anuncia o cancelamento da edição que ocorreria no final de novembro e início de dezembro de 2024 em Buenos Aires e São Paulo, e o Primavera Day em Montevidéu e Assunção. Conforme explicou o diretor o evento Afonso Lanza, em nota enviada à imprensa, a decisão foi tomada devido a "dificuldades externas" e os "desafios da indústria musical" (leia nota completa mais abaixo).

"Uma vez esgotadas todas as possibilidades, temos que ser prudentes e agora colocar toda a nossa energia em planos futuros", declarou Lanza. Ele também agradeceu aos parceiros locais pelo apoio e dedicação ao projeto, reforçando a importância cultural do festival e sua contribuição para a expansão de rotas musicais na região.

A organização do evento divulgou também um link para quem já havia comprados os ingressos solicitar o reembolso. Será preciso preencher um formulário e esperar até 30 dias úteis para ter o valor pago de volta.

Veja nota completa:

"Como foi comprovado em 2022 e 2023 com a nossa chegada à América Latina em diversos territórios e formatos, qualquer evento Primavera Sound é construído com rigorosos padrões de qualidade onde quer que seja realizado. É este nível de exigência em termos artísticos e de produção que nos consolidou mundialmente na vanguarda dos festivais de música.

Nossos planos de reencontro previstos para o final de novembro e início de dezembro deste ano, com festivais em Buenos Aires e São Paulo e Primavera Day em Montevidéu e Assunção, infelizmente terão que esperar. As atuais circunstâncias nos levam a comunicar que o Primavera Sound não acontecerá na América Latina em 2024, devido a dificuldades externas que nos impedem de realizar os eventos com o nível que o público que tanto nos apoia merece.

Nas palavras de Alfonso Lanza, diretor do Primavera Sound: "Esta é sem dúvida uma decisão difícil, tomada depois de muitos meses de trabalho e depois de percorrer vários caminhos para poder executar estes eventos com garantias, especialmente na situação atual dos desafios da indústria musical. Uma vez esgotadas todas as possibilidades, temos que ser prudentes e agora colocar toda a nossa energia em planos futuros." E acrescenta: Queremos agradecer aos nossos parceiros locais pela dedicação e esforço, que demonstraram o seu inestimável apoio a um projeto em que continuamos a acreditar pelo seu valor cultural e pela expansão de rotas musicais na América Latina, algo que consideramos positivo para todas as partes envolvidas no processo, desde fãs até artistas.

É claro que nosso trabalho não termina aqui. Nem os nossos laços com a América Latina, onde nos sentimos acolhidos desde o primeiro segundo por uma comunidade entusiasta e amorosa que abraçou este modelo de festival como seu. Com a convicção e a esperança de que o Primavera Sound volte mais forte para a América Latina, já estamos olhando para o futuro para que isso aconteça o mais rápido possível."