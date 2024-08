Simone Mendes compra lancha de luxo de quase R$ 500 mil

Simone Mendes e seu marido, Kaká Diniz, comemoraram uma nova conquista nesta sexta-feira (30): a compra de uma lancha de luxo personalizada. A cantora sertaneja compartilhou o momento especial com seus seguidores nos Stories do Instagram, mostrando detalhes da embarcação, uma Azov z260 que, embora tenha um valor médio de R$ 400 mil, provavelmente custou mais devido às personalizações feitas para atender aos gostos do casal.

A felicidade de Simone era evidente ao exibir a lancha, um sonho antigo do casal. "Chegou, que coisa linda, meu Deus!" exclamou a artista ao entrar pela primeira vez na embarcação. O marido, Kaká Diniz, também fez questão de destacar as personalizações, explicando que a lancha foi adaptada para refletir as preferências de Simone. "Ela escolheu a cor do banco, a cor do piso, é do jeito que ela queria", revelou Kaká, enfatizando o quanto a nova aquisição é especial para ambos.

Simone também expressou sua satisfação com o resultado final, dizendo: "Do jeito que eu sonhei." A emoção da cantora ao ver seu sonho realizado foi palpável, mostrando o quanto a lancha representa uma conquista pessoal e um símbolo do sucesso alcançado pelo casal. A personalização detalhada reflete a atenção aos detalhes e o desejo de criar uma embarcação que atendesse perfeitamente às suas expectativas.

A compra da lancha é um exemplo do sucesso contínuo de Simone e Kaká, que continuam a realizar sonhos e celebrar conquistas. Com essa nova aquisição, o casal não só amplia suas experiências de lazer, mas também marca mais um capítulo em sua trajetória de sucesso e realizações.

Reprodução / Internet

Reprodução / Internet

Reprodução / Internet