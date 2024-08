A Polícia Civil concluiu a investigação sobre a morte do cantor Nahim, falecido aos 71 anos em junho de 2024. De acordo com o laudo oficial, a causa da morte foi uma combinação do uso de drogas, incluindo cocaína, e uma queda fatal de uma escada em sua residência. Andreia Andrade, ex-mulher do artista, já havia mencionado em entrevista anterior que Nahim vinha fazendo uso de entorpecentes antes de sua morte.

A informação foi divulgada nesta sexta-feira (30) pelo G1, confirmando que não há indícios de crime, o que leva a crer que o Ministério Público deve solicitar o arquivamento do inquérito. Andreia Andrade revelou que, apesar de ter terminado o casamento, continuava cuidando do ex-marido e lamentou as críticas que recebeu após o falecimento de Nahim, ressaltando que não está preocupada com herança.

Nahim, cujo nome completo era Naim Jorge Elias Júnior, foi um ícone da música nos anos 1980, conhecido por seus sucessos e participações frequentes em programas de auditório, como o "Qual É a Música?" de Silvio Santos. O cantor foi encontrado morto em sua casa em Taboão da Serra, na Grande São Paulo, após sofrer uma queda. Inicialmente, o caso foi registrado como morte suspeita.

Com o laudo oficial esclarecendo as circunstâncias do falecimento, a tragédia que abalou a família e os fãs de Nahim parece ter chegado ao seu desfecho. A falta de evidências de crime encerra o mistério em torno da morte do artista, que deixa um legado na música brasileira.

O post Polícia Civil conclui investigação sobre morte de Nahim foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.