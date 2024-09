Rodrigo Campos se apresenta em Brasília com participação de Joana Duah

Conhecido por um trabalho que mistura gêneros musicais populares brasileiros, Rodrigo Campos tem presença marcada na cidade de Brasília no domingo (8/9). A cantora brasiliense Joana Duah faz uma participação no show. Os músicos serão recebidos pelo Infinu Comunidade Criativa.

Depois de muitos anos, o artista volta à capital com um repertório de seus cinco álbuns de estúdio, além de prévias especiais do próximo lançamento, Pode ser outra beleza. Rodrigo também já participou e colaborou com nomes renomados da música nacional como Elza Soares e Criolo. O cantor usa da tradição brasileira para experimentar novas abordagens, explorando a MPB, o rock e o samba.





Serviço

Show Rodrigo Campos com Joana Duah

Domingo (8/9), de 18h às 19h30, na Infinu Comunidade Criativa (CRS 506 Bloco A Loja 67). Não recomendado para menores de 16 anos. Ingressos a partir de R$30, disponíveis no site.