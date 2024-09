Adele anuncia pausa prolongada: O que vem após Las Vegas?

Adele, a superestrela britânica conhecida por sua voz poderosa e baladas emocionantes, está se preparando para dar uma pausa prolongada na música após o término de sua residência em Las Vegas.

Durante o show final de sua temporada em Munique, no último sábado (31 de agosto), a cantora compartilhou com o público seus planos futuros, marcando o fim de uma era e o início de uma nova fase em sua vida.

Adele encerrou sua residência de 10 noites em Munique no Messe München com uma performance emocionante, que deixou fãs com lágrimas nos olhos e muitos sorrisos.

O show, realizado na Adele Arena, uma estrutura construída especialmente para a ocasião, foi um verdadeiro espetáculo, combinando a grandiosidade da voz de Adele com uma produção de tirar o fôlego. Mas o que realmente chamou a atenção dos fãs foi o anúncio da cantora de que pretende dar um tempo dos palcos e dos holofotes.

https://www.instagram.com/p/C_YwFy_C7md/?img_index=1

“Eu só preciso de um descanso”, confessou Adele ao público, visivelmente emocionada. “Passei os últimos sete anos construindo uma nova vida para mim e agora quero vivê-la.”

Essa declaração tocou o coração dos fãs, que sabem o quanto a vida pessoal de Adele é importante para ela. Afinal, ela sempre foi aberta sobre a necessidade de equilibrar sua carreira com sua vida pessoal, e parece que chegou o momento de priorizar essa nova fase de sua vida.

A residência Weekends With Adele em Las Vegas, que começou em novembro de 2022, foi um sucesso estrondoso, com a cantora realizando 100 shows ao longo de dois anos. No entanto, como a própria Adele mencionou, essa maratona de apresentações a deixou com a sensação de que seu “tanque está bem vazio“.

Agora, com o retorno das últimas 10 apresentações em outubro, Adele se prepara para uma merecida pausa, deixando seus fãs ansiosos pelo que virá a seguir.

Durante sua performance final em Munique, Adele também deixou claro que não tem planos imediatos para novas músicas. “Não tenho planos para novas músicas”, disse ela em entrevista ao canal alemão ZDF. “Quero uma grande pausa depois disso e acho que quero fazer outras coisas criativas, só por um tempinho.”

Adele sempre foi conhecida por sua autenticidade e honestidade, e essa declaração só reforça o quanto ela valoriza sua liberdade criativa. Ao longo de sua carreira, ela nunca teve medo de fazer pausas prolongadas entre os lançamentos de álbuns, sempre voltando com trabalhos que refletem suas experiências de vida.

Entre o lançamento de seu álbum de estreia 19 em 2008 e seu segundo álbum 21 em 2011, houve um intervalo de três anos. Depois, foram quatro anos até o lançamento do aclamado 25 em 2015 e mais seis anos até o seu mais recente trabalho, 30, lançado em 2021.

Essa abordagem de trabalho permitiu que Adele se mantivesse fiel a si mesma e às suas músicas, criando álbuns que são verdadeiros reflexos de suas emoções e experiências. Agora, ao anunciar essa nova pausa, Adele parece estar pronta para explorar outras áreas de sua criatividade, longe da pressão dos holofotes e do ritmo frenético da indústria musical.

Durante seus shows de fim de semana em janeiro, Adele já havia deixado pistas sobre essa pausa, ao dizer ao público: “Acho que não vou escrever um álbum por um bom tempo.” Essa pausa, segundo ela, pode ser o que precisa para recarregar suas energias e, quem sabe, voltar com ainda mais força quando decidir retornar aos estúdios.

Os fãs, embora tristes com a notícia, entenderam que essa decisão é parte do processo criativo de Adele e, acima de tudo, um reflexo de sua dedicação a viver a vida em seus próprios termos. E enquanto ela se afasta para aproveitar essa nova fase, o mundo da música espera pacientemente pelo retorno de uma das vozes mais icônicas da nossa geração.

Adele um adeus temporário

Com sua pausa, Adele deixa um legado de performances inesquecíveis e músicas que tocaram milhões de corações ao redor do mundo. Embora essa seja uma despedida temporária, é também uma oportunidade para a cantora recarregar suas energias, viver sua vida e, eventualmente, retornar ao mundo da música ainda mais forte e inspirada. Como os fãs já sabem, quando Adele finalmente voltar, será com algo que valerá a espera.

Afinal, a rainha do soul pop sabe como ninguém como transformar suas experiências de vida em verdadeiros hinos que ressoam com todos nós. Até lá, os fãs vão guardar suas músicas no coração, esperando pacientemente por seu retorno.

Djenifer Henz – Supervisionada por Marcelo de Assis