Lauana Prado foge do palco após homem ser morto a tiros em seu show - (crédito: Instagram Lauana )

A cantora Lauana Prado viveu momentos de tensão, na madrugada de sábado (31), e precisou fugir do palco para não ser atingida por uma bala perdida. A artista chegou a pronunciar sobre o tiroteio que ocorreu durante um show, no interior de São Paulo, e deixou duas pessoas feridas e um homem morto.

Sem entrar em muitos detalhes, a cantora descreveu como tudo ocorreu: "No meio do show, estava tudo correndo bem, fomos surpreendidos com uma pessoa portando uma arma de fogo. Infelizmente, atingiu um indivíduo, matou uma pessoa e feriu outra", relatou a sertaneja.

"A gente não compactua com esse tipo de coisa", afirmou Lauana, que também correu para não ser atingida. "Só tive tempo de sair correndo. Nessa hora, a gente só quer se proteger e proteger quem a gente ama. A gente lamenta muito e, no mais, tudo em paz", desabafou.

Segundo a Polícia Civil, o tiroteio começou após uma briga entre o policial militar Moroni Siqueira Rosa, de 37 anos, e a vítima fatal, Hamilton Olímpio Ribeiro Junior, de 29 anos, que disputavam o mesmo espaço na área vip do evento.

Na ocasião, o agente da segurança pública disparou pelo menos seis vezes contra Hamilton, que foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.