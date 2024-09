Fernanda Torres é elogiada pela crítica estrangeira em Veneza

O longa Ainda estou aqui é um dos maiores destaques do cinema brasileiro no ano. O filme, que já passou por festivais importantes e tem o Oscar no horizonte, tem como destaque Fernanda Torres. A atriz vem chamando a atenção da crítica internacional desde as primeiras exibições. Esta semana, o Festival de Veneza foi a bola da vez, com os críticos de portais norte-americanos se derretendo pela experiente atriz brasileira.

Com estréia no Festival de Veneza no dia 1 de setembro, o filme Ainda estou aqui é inspirado no livro de Marcelo Rubens Paiva, que conta a história de sua família. Ovacionado durante dez minutos no festival, foi dirigido por Walter Salles, diretor de Central do Brasil, e conta com Selton Mello, Fernanda Torres e Fernanda Montenegro no elenco.



Fernanda Torres foi muito exaltada pelo papel de Eunice, a protagonista da história. A Deadline descreve Fernanda como uma figura cultural no Brasil e elogia a atuação da brasileira. “É uma performance que deve catapultá-la para a corrida por prêmios, 25 anos depois que sua mãe Fernanda Montenegro foi indicada ao Oscar pelo filme inovador de Salles, Central do Brasil”, afirma o veículo.



O Hollywood Reporter também relembra a indicação de Fernanda Montenegro e exalta Fernanda Torres e a relação das duas. A Variety descreve a atuação de Torres como “soberba”, em um bom sentido, e a Screen Daily como “magnífica e complexa”.



Após o Festival de Veneza, o filme participa do 49° Festival de Toronto e do 62° Festival de Nova York. Com aparições em tantos festivais internacionais, Fernanda Torres trilha o caminho para o Oscar e os brasileiros esperam que ela vingue a participação de sua mãe, 25 anos atrás, quando perdeu a estatueta de Melhor Atriz para Gwyneth Paltrow.