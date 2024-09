Realidade e imaginação se confundem na exposição 'Praya', de Duda Affonso

Com abertura marcada para esta sexta-feira (6/9), a exposição Praya, de Duda Affonso, leva para o espaço deCurators e deve ser agendada com antecedência pelo e-mail da artista.

A mostra conceitual articula os corpos, as estruturas, as paisagens, os movimentos e as imagens, misturando realidade e imaginação através de uma perspectiva futurista. São exploradas diversas formas da arte como cinema, fotografia, instalação, performance e texto. Duda Affonso é uma artista luso-brasileira e possui mestrado em Práticas Artísticas Contemporâneas pela Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto.





Serviço

Praya

Exposição de Duda Affonso. Visitação até 28 de setembro, na deCurators (SCLN 412, Bloco C, Loja 12). Visitação mediante a agendamento pelo email da artista: duda.filomeno.affonso@gmail.com