Ator de 'Jornada nas estrelas' e 'Túnel do tempo' morre aos 88 anos

O ator James Darren morreu aos 88 anos na segunda-feira (2/9). O filho do ator, Jim Moret, informou que o pai morreu enquanto dormia no Hospital Cedars-Sinai, em Los Angeles (EUA). Ainda segundo Jim, James tinha problemas cardíacos. A causa exata da morte não foi divulgada. As informações são do portal norte-americano TMZ.

Conhecido por interpretar Moondoggie no filme Gidget em 1959, o personagem Vic Fontaine em Star trek: deep space nine em 1998, e por dirigir a série Barrados no baile, em 2000, o artista também atuou como cantor.

James Darren, nome artístico de James William Ercolani, nasceu em 8 de junho de 1936, na Filadélfia. Ele se mudou ainda jovem para Nova York para estudar atuação. Ele estreou no cinema em 1956, como protagonista drama Frutos da violência.

James deixa a esposa Evy; os filhos Jim Moret, Christian Darren e Tony Darren; e cinco netos.