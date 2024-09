Maibe Maroccolo lança livro sobre propriedades das plantas do Cerrado

Maibe Maroccolo, artista e pesquisadora dedicada à investigação da flora tintorial, lança o livro A Natureza das Cores Brasileiras nesta quarta-feira (11/9), no Café Daniel Briand, e no domingo (15/9), no Jardim Botânico, quando realizará também uma oficina de aquarela botânica.

Ao explorar a biodiversidade brasileira, o leitor embarca em uma jornada para conhecer as 100 espécies tintoriais da flora nacional. No livro, são trabalhadas as relações entre as espécies vegetais e as propriedades que transformam as plantas em uma paleta única de cores. A autora também destaca a importância medicinal e cultural da vegetação. O livro é voltado para artistas, designers, pesquisadores, educadores, estudantes de moda e os amantes da botânica.

Maibe realizou a pesquisa durante mais de uma década e passou por diversas regiões brasileiras, desde os biomas maiores até áreas remotas pouco exploradas. O livro funciona como um guia que combina conhecimentos técnicos e artísticos, além de valorizar o patrimônio natural e cultural do Brasil.





Serviço

Natureza das Cores Brasileiras

De Maibe Maroccolo. Lançamento em 11 de setembro, às 18h, no Café Daniel Briand (CLN 104, bloco), e domingo (15/9), das 10h às 11h30, no Jardim Botânico. Aquisição do livro pode ser feita no local ou pelo site:mattricaria.com.br. A artista realizará também oficina de aquareal botânica, com apenas 20 vagas gratuitas