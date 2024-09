Estrela no YouTube, pianista ucraniana toca de graça na sala Plínio Marcos

Nascida em Kiev (Ucrânia) e apelidada por uma fã de “queen of Rachmaninoff”, a pianista Valentina Lisitsa sobe ao palco do Teatro Plínio Marcos nesta quinta-feira (5/9), às 20h, para dar sequência ao ciclo Os Compositores, realizado pela Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Claudio Santoro (OSTNCS). No programa, Franz Liszt é a estela da noite. Valentina vai tocar o poema sinfônico Les Préludes e os Concertos para Piano nº 1 e nº 2. “Os concertos de Liszt costumavam ser incrivelmente populares entre os músicos e o público anos atrás. Depois, sua popularidade diminuiu, o que é uma pena, porque de vez em quando é maravilhoso ouvir Liszt. É como filmes de ação. Você não vai sempre assistir apenas aos vencedores de alguns festivais independentes; às vezes, você realmente quer um blockbuster antigo de Hollywood com efeitos especiais e heróis salvando o mundo. É assim com Liszt”, avisa a pianista.

Ao lado de Hector Berlioz, Liszt é o que Valentina chama de personificação do romantismo na música. “Existem batalhas, existem herois em sua música. É algo agradável para o público ouvir e para os músicos tocarem. Ele é muito generoso com ambos. Ele dá partes solo maravilhosas para os membros da orquestra e permite que as cores mostrem tanto um virtuosismo saudável (e é saudável, não faz ninguém sofrer; soa mais difícil do que é para tocar) quanto belas cores”, garante a pianista.

Valentina Lisitsa já havia gravado oito discos com o selo Audiofon quando começou a fazer sucesso no YouTube. Uma carreira construída ao lado do marido, com quem formava um duo de piano e tocava com grandes orquestras internacionais, tomou outros rumos quando a musicista perdeu o agente de confiança que gerenciava sua carreira. “Ele faleceu e fiquei na posição de ‘Cinderela’ de uma agente que estava muito interessada em promover seus artistas e não se importava nem um pouco comigo”, conta. Ela foi então buscar o público na rede social e teve um a surpresa ao ver que conseguia agregar ouvintes para além do público norte-americano. “Continuei com o YouTube mesmo depois de garantir contratos com grandes selos, mas tratando o YouTube não como uma ferramenta de promoção, mas como algo educacional e para crescer o público. Isso compensa”, garante.

Hoje, são mais de 700 mil inscritos que têm acesso a um conteúdo com mais de 400 vídeos gravados pela pianista. “Tantos jovens vêm até mim ou me passam cartas emocionantes dizendo que eu fui a inspiração deles para começar a tocar piano, para fazer disso a carreira deles. Mesmo que eu tenha conseguido inspirar uma pessoa a se tornar músico ou simplesmente um amante da música, minha vida não foi em vão. Mas posso ver centenas, milhares de pessoas assim. Estou feliz”, diz Valentina. Descrita pelos críticos como dona de um estilo pianístico muito direto, sem espaço para interpretações muito pessoais e classificada como uma das pianistas brilhantes da contemporaneidade, Valentina conta, em entrevista ao Correio, como se relaciona com a internet e como encara a música erudita.

Entrevista// Valentina Lisitsa

De acordo com alguns críticos, sua maneira de tocar é direta, sem interpretações, voltas ou criação de personagens. O que você entende por essa descrição?

Quero começar respondendo a esta pergunta com uma maravilhosa citação de Liszt: "O tempo mata os críticos", ele disse. Ele próprio sofreu muito com os críticos que o descartavam como compositor ou até mesmo como pianista. Ele criticou outros — às vezes de forma injusta (vamos apenas lembrar das coisas horríveis que ele disse sobre Brahms ou do fato de ter sido desdenhoso sobre as últimas obras de Chopin, chamando-as de efeminadas e indignas). E estamos falando dos maiores e mais brilhantes, titãs da música, não dos blogueiros de hoje ou críticos de jornal de meio período. É um nível diferente, e as pessoas têm suas opiniões. A música é assim — você não pode medi-la por velocidade, volume ou acerto das notas. Caso contrário, seria um esporte. Sempre haverá pessoas que gostam de um estilo e não de outro, e isso não é um problema.

É difícil ser direto ao tocar piano? Isso é importante? Por quê?

O que se entende por "interpretação" hoje em dia muitas vezes não é a expressão musical, mas a expressão que se carrega no rosto ao tocar. Com o advento de vídeos facilmente acessíveis em todas as plataformas, de YouTube e TikTok a Mezzo TV, substituímos o visual pelo auditivo e começamos a assistir, não a ouvir. Por causa dos vídeos, as pessoas começaram a acreditar que entendem a música assistindo às expressões faciais. Mas isso não é música; é a tradução dela para a linguagem de sinais. Vou te dar um exemplo — se você percorrer documentos antigos raros em vídeo de pianistas, violinistas e maestros de, digamos, 70-80 anos atrás (Richard Strauss conduzindo enquanto olhava para o relógio), você não verá um músico suado. No entanto, hoje somos forçados a assistir ao suor pingando das pontas dos narizes de muitos artistas em alta definição. É o aquecimento global (mas temos ar condicionado agora) ou talvez os músicos estejam respondendo a uma demanda por serem mais expressivos suando, fazendo caretas, balançando-se, com o salto obrigatório do banco no final de um concerto... Você entende o que quero dizer. Os compositores são os criadores; nós somos os intérpretes. É a mesma analogia que na religião, com Deus nos dando a Bíblia e os padres interpretando-a em seus sermões.

Por que você decidiu chamar seu selo de "Queen of Rachmaninoff"? Ele é sempre um mito entre os pianistas e você tem muito sucesso no YouTube com esse compositor. O que Rachmaninoff evoca para você do ponto de vista musical e pianístico?

O nome do selo, claro, é humorístico, foi dado por uma pequena fã minha, ela morava na Indonésia e até fez um erro de ortografia fofo que nós mantivemos. Não procure por muito significado profundo nisso, é como muitos nomes de bandas — soa interessante. Quanto a Rachmaninoff, ele é único no sentido de que, embora seja universalmente aceito como um dos melhores pianistas de todos os tempos, um dos maiores compositores (e também um bom maestro), ele nos deixou gravações de seus concertos para piano e outras obras. Enquanto estamos apenas adivinhando o estilo de Beethoven ou Chopin, lendo relatos de testemunhas, confiando na tradição passada dos alunos dos compositores para seus alunos e assim por diante, com Rachmaninoff temos um conhecimento direto de como ele, como pianista, vê suas próprias obras. Ele tem seu próprio estilo, muito específico, inconfundível e único. É tão único quanto o Bach de Gould ou o Beethoven de Schnabel. No entanto, ainda estamos por seguir seus passos, e todo maestro que começa a ensaiar seu famoso Terceiro Concerto dirá: "Mas ele toca seu concerto rápido demais!"





Por que você escolheu o YouTube como ponto de partida para sua carreira?

Eu nunca escolhi o YouTube como ponto de partida — é um daqueles clichês que vão de um artigo para outro, sem se preocuparem em verificar. Em algum momento, era interessante e incomum mencionar um músico clássico com uma grande presença no YouTube, então todo artigo dizia isso, copiando e colando. Também me lembro de um crítico de jornal me chamando, inexplicavelmente, de "Justin Bieber da música clássica", e esse clichê também foi repetido sem fazer muito sentido.

Serviço

Os Compositores — Franz Liszt

Com Valentina Lisitsa e Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Claudio Santoro. Regente: Claudio Cohen. Nesta quinta-feira (5/9), às 20h, na sala Plínio Marcos (SDC Complexo Cultural Funarte). Entrada franca