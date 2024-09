Experiente em musicais, Gigi Debei vive a antagonista de Legalmente loira

A atriz, cantora e bailarina paulista Gigi Debei, de 23 anos, dá vida à antagonista no espetáculo musical Legalmente loira, no Teatro Claro Mais, em São Paulo. Ela é a determinada Vivienne Kensington, rival da protagonista, vivida por Myra Ruiz. Ao longo da história, as duas personagens terão muitas coisas em comum. “A peça fala muito da quebra de estereótipos, da loira burra e da morena sem graça. As duas brigam contra isso e descobrem que suas histórias podem ser contadas de outra forma”, afirmou a artista.

“Eu me identifico muito com a Vivienne, por ser muito determinada, ela sabe o que quer, luta pelos seus ideais. Legalmente Loira marcou a minha geração e agora eu estou tendo a oportunidade de viver a Vivienne, essa personagem tão forte nos palcos”, celebrou Gigi.

Formada também em canto lírico, a paulista conta com uma vasta experiência profissional no mercado do teatro musical. Gigi também tem formação em sapateado e jazz contemporâneo. Já esteve à frente de vários musicais, como Silvio Santos vem aí, vivendo Mara Maravilha, Evita Open Air, como cover de Evita, o musical da Broadway Anastasia, sendo alternante da protagonista Anya, e em O jovem Frankeinstein. Seu último trabalho nos palcos foi protagonizando o espetáculo Cantando na Chuva.

Audições

Ao lado do noivo, o também ator de musicais Nathan Leão, Gigi Debei está com um curso para especialização de atores e auxiliar novos artistas em suas audições. O projeto do casal foca em várias etapas e, em quatro encontros, eles ensinaram sobre técnica vocal, interpretação de canção, monólogo e gravação profissional de material.