Cantora lírica brasiliense com carreira na Europa faz show na Concha Acústica

A Concha Acústica de Brasília recebe, no sábado (7/9), o Festivalzinho, da Orquestra Filarmônica de Brasília, com apresentações dos artistas Gabriel Grossi, Rosa Passos e Edson Cordeiro. Também estará presente a cantora lírica Marina Melaranci, brasiliense com uma extensa e respeitada carreira na Europa.

Marina nasceu em Brasília, mas se mudou cedo para a França e, posteriormente, para a Itália. Ela começou seu percurso musical aos 11 anos, estudando violão clássico e solfejo em Paris. "Aos 18 anos de idade, me apaixonei pelo canto lírico. Nessa época eu já tinha voltado para Brasília e tinha passado para o curso de violão clássico na Unb [Universidade de Brasília]", explica ao Correio. Ao mesmo tempo, a artista estudava música com a professora e soprano Ariadna Moreira.

A cantora então voltou para a Europa para terminar a graduação e fazer mestrado em música e musicologia na Universidade Sorbonne (França). Em seguida, morou e se apresentou na Itália e na Romênia. "Hoje em dia, continuo produzindo recitais e concertos na Europa e atuo tanto como cantora quanto como produtora", afirma.

Para Marina, é uma honra se apresentar no dia da Independência do Brasil, junto à Orquestra Filarmônica de Brasília. "Fico também muito emocionada com esse evento pois muitos músicos com quem eu estarei dividindo o palco foram meus colegas de UnB e de Escola de Música", ressalta.

Inspiração para muitos, a cantora considera essencial achar um professor de confiança que incentive os estudos. "O segredo do canto lírico é a disciplina mas também o amor pelo processo de aprendizado. Porém é importante ter uma sintonia entre o aluno e o professor. O aluno deve se sentir bem após uma aula, com gás e energia para estudar sem perder a motivação. O segredo é esse: amar o processo e a construção de sua própria voz", finaliza.