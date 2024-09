Pedro Novaes surge pela primeira vez como Beto, mocinho da próxima novela

Após protagonizar a última temporada de Malhação, em 2019, Pedro Novaes vem aí como Beto, o mocinho da próxima novela das 18h da TV Globo, Garota do Momento. No novo trabalho, o ator de 27 anos — filho dos atores Leticia Spiller e Marcello Novaes — repete a dobradinha com Palomma Duarte, que viverá novamente sua mãe — e terá o mesmo nome da personagem anterior, Lígia.

Beto é filho de Lígia e de Raimundo (Danton Mello), que é dono de uma das maiores agências de publicidade do país no final da década de 1950. O rapaz desistiu de assumir uma vaga no negócio do pai para ser jornalista e repórter fotográfico, pois discorda da forma como Raimundo e Ronaldo (João Vitor Silva), irmão de Beto, conduzem as campanhas de publicidade.

A única coisa que o pai aprova é o fato de Beto namorar Bia (Maisa Silva), a filha de seu maior cliente, Juliano (Fabio Assunção). O problema é que Beto não é apaixonado pela moça e não vê a hora de desfazer o compromisso. Essa vontade ganha força quando ele conhece Beatriz (Duda Santos).

Garota do Momento é uma novela de Alessandra Poggi com direção geral de Jeferson De e direção artística de Natalia Grimberg.

A estreia está prevista para novembro, substituindo No Rancho Fundo.