Morre o rapper Rich Homie Quan, aos 34 anos, nos Estados Unidos

O rapper norte-americano Rich Homie Quan faleceu nesta quinta-feira (5/9), de acordo com o site TMZ. O artista tinha 34 anos de idade e foi encontrado sem vida na residência dele, em Atlanta. A causa da morte não foi revelada.

Familiares do cantor disseram ao TMZ que estão destruídos e com o coração partido pela morte súbita de RHQ. O artista completaria 35 anos no próximo dia 4 de outubro.

Dequantes Devontay Lamar, nome que foi batizado, nasceu na cidade de Atlanta, capital do estado da Georgia, nos Estados Unidos. Iniciou a carreira em 2011, mas foi em 2013 que o rapper obteve o primeiro sucesso na cena musical com o single Type of Way, que alcançou a posição número 50 na Billboard Hot 100, parada musical dos Estados Unidos.

O rapper emplacou outros sucessos como Flex (Ooh, Ooh, Ooh), Ride Out, Walk Thru, Fly Rich e muitas outras.

A música Ride Out fez parte da trilha sonora do filme Velozes e Furiosos 7, lançado em 2015. Kid Ink, Tyga, Wale e Yg estão presentes na música junto de Rich Homie Quan.

*Estagiária sob supervisão de Pedro Grigori