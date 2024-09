Cinco filmes que nos alertaram sobre a crise climática atual

Filmes produzidos nos últimos anos alertaram sobre a crise climática e as consequências ambientais vistas hoje - (crédito: Reprodução)

Notícias frequentes sobre o atual desequilíbrio climático assustam o dia a dia das pessoas. Temperaturas extremas, fumaça sobrevoando a cidade, enchentes, seca intensa, queimadas, destruição ambiental e epidemias. Isso são só alguns dos últimos acontecimentos que demonstram a crise climática que o mundo, e especificamente, o Brasil, está vivendo.

Os desastres levam a uma série de reivindicações e indignações da população, que levanta questionamentos sobre o modus operandi da atualidade, que visa, sobretudo, lucro e produção, e consequentemente, causa grande impacto ambiental. Há quem diga que isso é coisa da atualidade e até frescuras da nova geração. Entretanto, inúmeras pesquisas demonstram que, na verdade, os desastres ambientais são consequências de anos de irresponsabilidades e imprudências humanas em relação ao meio ambiente.

Porém, não somente pesquisas, mas inúmeras obras cinematográficas previram situações extremas, que na época foram consideradas distópicas, mas hoje, representam a atualidade ou um futuro bem próximo. Por isso, veja uma lista de cinco filmes que alertaram sobre o atual desequilíbrio ambiental.



1. Wall-e (2008)



A animação da Pixar retrata um universo em que a terra foi tomada por lixo humano de maneira tão intensa que as pessoas precisam viver em aeronaves. Além de uma crítica para a quantidade de lixo gerado pela humanidade, que possui diversas consequências para o ambiente, o longa também faz uma alusão ao desenvolvimento tecnológico que leva a sociedade a viver em uma realidade individualista e sedentária.

2. O dia depois de amanhã (2004)

Lançado em 2004, o filme tem como protagonista o climatologista Jack Hall que apresenta conclusões significativas sobre o aquecimento global para a ONU, que não o leva a sério. Porém, as teorias de Jack se tornam reais quando o mundo é tomado por uma nova Idade do Gelo, com tempestades de neve e temperaturas muito baixas. Apesar de ser considerado exagerado, o filme retrata a realidade de desequilíbrio climático que vivemos hoje.

3. Lorax (2012)

A animação se passa em uma cidade em que tudo é feito de plástico, sem árvores e que o ar que a população respira é comercializado por uma empresa. Anos antes, o guardião da floresta, Lorax, tentou impedir que um empresário destruísse todas as árvores da região para construir a cidade. O filme critica a ganância do homem ao buscar dinheiro e sucesso em detrimento do meio ambiente, o que leva a sociedade a viver em condições precárias.

4. Contágio (2011)

O filme acompanha a disseminação de um vírus zoonótico a partir de Hong Kong para o resto do mundo, que leva a um cenário pandêmico de uma nova doença. Enquanto o vírus atinge diversos países e faz milhares de vítimas, autoridades científicas e sanitárias se mobilizam para combater a enfermidade. Apesar de ter sido produzido em 2011, recentemente o filme foi muito procurado devido a semelhança com a pandemia da Covid -19.

5. Uma Verdade Inconveniente (2006)

O documentário é apresentado pelo ex-vice-presidente dos Estados Unidos Al Gore, que faz uma análise sobre o aquecimento global, desmentindo mitos e equívocos existentes em torno do tema. O filme é um alerta, com dados científicos e comprovados, de uma situação urgente e real. Lançado em 2006, o longa também mostra possíveis saídas para que o planeta não passe por uma catástrofe climática nas próximas décadas, o que, pode-se dizer, foi ignorado na época.