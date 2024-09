Banda Hey Jude faz show em tributo aos The Beatles em Brasília

A banda paulistana Hey Jude, que presta tributo aos Beatles, está de volta a Brasília para show nesta sexta-feira, às 21h, no auditório master do Centro de Convenções Ulysses Guimarães. A homenagem ao grupo mais relevante da história do pop rock mundial faz parte da turnê Now and Then, nome da última canção do quarteto de Liverpool, lançada em 2023.

Do grupo protagonista do espetáculo fazem parte César Kiles (Paul McCartney), Thiago Gentil (John Lennon), Thomas Arques (George Harrison) e Renato Almeida (Ringo Star).Há,ainda, a participação do maestro Anselmo Ubiratan, intérprete de George Martin — produtor dos Beatles —, que é responsável pela transcrição minuciosa das orquestrações originais, proporcionando ricas experiências sonoras em todas as canções dos Beatles, reunidas no repertório.

Os integrantes do Hey Jude já se apresentaram seis vezes no lendário Cavern Club, em Liverpool, onde os Beatles, tocaram incontáveis vezes, antes da fama; e gravaram no mítico Abbey Road, estúdio em Londres, onde Lennon, Paul, Harrison e Ringo fizeram o registro do último álbum.

Ingressos para o espetáculo estão à venda no Sympla, clique aqui para comprar.