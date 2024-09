Rita von Hunty grava em Brasília série sobre a história do Brasil

A série Como nascem os heróis entra no último dia de set em Brasília e tem previsão de estreia para o primeiro semestre de 2025 na TV Brasil. Com Rita von Hunty como apresentadora, os dez episódios da primeira temporada vão ser um passeio pelo passado brasileiro, explorando nomes que hoje chamamos de ícones.



Os nomes escolhidos para a primeira temporada são Getúlio Vargas, Zumbi dos Palmares, Tiradentes, Dom Pedro I, Anita Garibaldi, Deodoro da Fonseca, Sepé Tiaraju, Duque de Caxias, Zuzu Angel e Bárbara Pereira Alencar. A série se propõe a mostrar como essas pessoas se tornaram parte do Livro de Aço do Panteão da Pátria, uma lista aprovada através do Congresso Nacional.



Por meio de uma abordagem educativa e crítica, a produção busca levar o público a se questionar quem são esses heróis brasileiros e como e por que eles entraram para a história como mitos. “A gente tem um livro que é um monumento da história e da cultura brasileira. No entanto, ele vai sendo erguido de acordo com os interesses de quem permite que esses nomes entram nos anais da história”, conta Rita von Hunty.



Para ela, a série é uma maneira de reparar a identidade nacional brasileira, construída a partir da criação e idealização de mitos. “Quando a gente escova a história contra pelo, a gente descobre que durante muito tempo o nosso país cismou em cultuar genocidas, golpistas, traidores e inimigos do povo”, declara. “Esses nomes nos permitem dar o recado da série, fazer um acerto de contas com quem entrou, por quem entrou e como entrou.”

Com direção de Iberê Carvalho e Marcelo Diaz, cada episódio será sobre um dos nomes escolhidos e terá 30 minutos de duração na grade da TV Brasil. O projeto tem patrocínio do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal (FAC) e da Empresa Brasileira de Comunicação (EBC).