Museu dos Correios apresenta 100 artistas em nova exposição

Na busca por desenvolver um contraponto à hegemonia intelectual na esfera das artes, a exposição Sulear começa esta sexta-feira (13/9), no Museu dos Correios das 16h às 20h. A curadoria de Isabela Simões, Helena Lopes e Marianne Vicentini e a produção cultural de Augusto Herkenhoff pretendem dar visibilidade às produções artísticas do sul global e questionar os parâmetros colonialistas do hemisfério norte. A classificação é livre com entrada franca. O projeto estará em cartaz até o dia 10 de novembro e é organizado pela Galeria Zagut em colaboração ao Centro Cultural dos Correios .

A invisibilidade das pautas ecológicas, dos saberes indígenas e da cultura de povos originários dão norte para a exposição. Os 100 artistas convidados a participar desse diálogo trazem obras que reivindicam esses tópicos com a urgência necessária. “É importante que a gente se acostume com esse olhar que fala da proteção da natureza. Se a gente tivesse escutado, provavelmente estaríamos em uma situação bem melhor em relação ao meio ambiente, não estaríamos nessa situação crítica”, diz Isabela Simões em nota à imprensa.



O mapa invertido da América do Sul , do artista uruguaio Joaquín Torres-García é símbolo para o Sulear, nele o artista pretendia reverter as noções entre sul e norte global em relação ao protagonismo cartográfico . No manifesto A Escola do Sul, Joaquín idealiza o protagonismo dos uruguaios na produção artística, não para negar as técnicas europeias e sim para resgatar as origens e produzir um cenário menos eurocêntrico. O grupo Zagut estende os conceitos de Joaquín a toda a periferia do capitalismo, diversas vezes menosprezada nos circuitos de arte.



O Brasil teve pela primeira vez em 2024 um curador liderando a Bienal de Veneza, o tema "Estrangeiros em todo lugar" questiona os avanços da globalização e da universalidade. O curador Adriano Pedrosa assim como os curadores da exposição do Correios quis trazer um leque abrangente e diverso para o centro da discussão. Isabela Simões uma das pessoas que assina a Sulear diz estar animada fazer de Brasília uma das itinerâncias da exposição: “A prática acontece aqui em Brasília, então a gente fez muita questão trazer antes para cá, o brasiliense tem um poder grande que nem percebe, mas a gente depende dele para ter um futuro melhor para todos nós”.



Serviço:

A exposição Sulear

De 13/9 à 10/11 no Museu dos Correios (Setor Comercial Sul, quadra 4, bloco A, n° 256, ed. Apolo, Asa Sul). De terça a sexta-feira, das 10h às 18h, sábados, domingos e feriados, das 13h às 17h