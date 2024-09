Aguinaldo Silva volta para a Globo, quatro anos após fracasso

Após quase cinco anos afastado da Globo, Aguinaldo Silva está de volta à emissora que marcou sua carreira com sucessos como Tieta e Senhora do Destino. O renomado autor, que se afastou da rede em janeiro de 2020 após uma polêmica saída, assinou um novo contrato e já está imerso na criação de Três Graças, uma novela das 21h. De acordo com fontes da Globo, Silva está trabalhando nos primeiros capítulos do projeto que ele mesmo havia proposto antes de sua dispensa.

Segundo o Notícias da TV, o retorno de Silva à Globo é um marco significativo, considerando seu histórico com a emissora e o impacto de sua saída. A sinopse de Três Graças, que explora a vida de três gerações femininas enfrentando os desafios de ser mães solteiras, foi aprovada recentemente pela área de dramaturgia da emissora. Com um bloco inicial de capítulos já pronto, a novela promete explorar temas profundos e emocionantes, refletindo a marca distintiva do autor.

Embora a data de estreia de Três Graças ainda não tenha sido definida, a Globo está ansiosa para contar com o trabalho de Aguinaldo Silva em suas produções futuras. Amauri Soares, diretor dos Estúdios Globo e da TV Globo, expressou confiança no retorno de Silva, mas a emissora ainda está considerando outros projetos e autores, incluindo uma nova sinopse de Walcyr Carrasco e possíveis novos projetos em análise.

Aguinaldo Silva, que em sua saída da Globo expressou descontentamento com a forma como foi tratado, agora parece focado em seu retorno e no desenvolvimento de sua nova trama. Em suas redes sociais, ele tem postado imagens enigmáticas de seu trabalho em Lisboa, onde reside, mantendo o suspense sobre o avanço de seus roteiros. O retorno de Silva à Globo é aguardado com grande expectativa, prometendo revitalizar o horário nobre da emissora com uma nova e cativante narrativa.

