Universal lança trailer do filme 'Anora', vencedor da Palma de Ouro

A Universal Pictures divulgou nesta quinta-feira (12/9) o primeiro trailer e cartaz oficial do novo filme do estúdio Anora. Ganhador da Palma de Ouro, no Festival de Cannes, o longa estreia no Brasil na 48ª Mostra Internacional de Cinema em São Paulo, entre 17 e 30 de outubro. Nos cinemas brasileiros, a produção chega no dia 31 de outubro.

Dirigido por Sean Baker, Anora retrata a vida de uma stripper que tem a chance de mudar seu destino ao se apaixonar pelo herdeiro russo Ivan. Entretanto, o “conto de fadas” do casal é ameaçado quando os pais de Ivan descobrem sobre os dois e viajam até Nova York para acabar com o relacionamento.

A produção mistura drama, comédia e aventura, tornando-se o filme mais comercial da carreira do cineasta do cinema independente estadunidense. Anora foi classificado pela diretora Greta Gerwig como “magnífico” durante sua exibição. O filme é protagonizado por Mikey Madison e Mark Eydelshteyn.