Lauana Prado posa "vestindo" somente um violão e namorada se derrete

Lauana Prado surpreendeu seus seguidores ao posar nua em um ensaio fotográfico, acompanhada apenas de seu violão e alguns acessórios. A sertaneja compartilhou as imagens em seu perfil no Instagram nesta sexta-feira (13), mostrando uma faceta mais íntima e artística. As fotos marcaram um momento de entrega total à música e à arte, refletindo a conexão profunda que a cantora tem com sua carreira.

Em uma legenda inspiradora, Lauana falou sobre a dedicação que sua trajetória artística exige. "A vida artística nos obriga a colocá-la como protagonista, deixando outras coisas em segundo plano", comentou ela, reforçando que o processo de construir uma carreira sólida demanda tempo e entrega. A sertaneja destacou a importância de aproveitar o caminho, sem pressa de chegar ao destino, sempre em harmonia com sua música. "Eu e meu violão", enfatizou, reafirmando a parceria simbólica com o instrumento.

O momento não passou despercebido pela namorada de Lauana, a influenciadora Tati Dias, que também se manifestou nas redes sociais. Com um comentário carinhoso, Tati se declarou à cantora: "Você é linda, em todas as suas formas! Te amo". O relacionamento entre as duas, que começou em junho deste ano, parece estar cada vez mais fortalecido e recebe o apoio dos fãs.

Este é o primeiro relacionamento público de Lauana desde o término com Veronica Schulz, ocorrido em dezembro do ano passado. A cantora tem mostrado que está em uma fase de plenitude, tanto no amor quanto na carreira, sempre unindo sua arte com suas vivências pessoais.