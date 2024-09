Após ser assassinado em "Mania de Você", Fabio Assunção matará mulher

Em um surpreendente contraste com sua atuação em Mania de Você, onde interpretou um personagem trágico que encontra seu fim no primeiro capítulo, Fábio Assunção assume agora um papel diametralmente oposto em Garota do Momento. Na nova novela das seis da Globo, que estreia em novembro, o ator se transforma em Juliano, um vilão implacável capaz das mais cruéis atrocidades. Juliano, que fará de tudo para proteger seus próprios interesses, irá até matar a mãe de sua filha, evidenciando a profundidade de sua malignidade.

O enredo da novela começa com um ato de brutalidade quando Juliano, consumido por uma nova paixão e determinado a eliminar qualquer vínculo com o passado, assassina Valéria (Julia Stockler). Valéria, uma vedete que teve uma filha com Juliano, se torna uma vítima de um confronto violento com o vilão. O ator, que em sua nova interpretação demonstra uma frieza perturbadora, revela seu desdém ao afirmar que está interessado em outra mulher e que não tem intenção de assumir a filha que teve com Valéria.

Durante o tumultuado confronto, Valéria menciona a condição de saúde crítica da filha deles, uma cardiopatia congênita que requer cuidados especiais. Esta revelação acirra ainda mais o confronto, e Juliano, tomado pela fúria e pela pressão, acaba empurrando Valéria, que fatalmente bate a cabeça e morre. O desfecho trágico se torna ainda mais sombrio quando Clarice (Carol Castro), a nova paixão de Juliano, testemunha o ocorrido e, ao tentar fugir, sofre um acidente que resulta em amnésia.

Na sequência dos eventos, Juliano encena a própria crueldade ao desaparecer com o corpo de Valéria e enganar Clarice ao apresentar a filha de Valéria como sua herdeira. Sem reconhecer a verdade, Clarice cria a menina como se fosse sua, enquanto o enredo revela uma teia de mentiras e traições. A novela, com um enredo repleto de reviravoltas e dramas familiares, promete prender a atenção do público, explorando temas de identidade, culpa e o impacto das escolhas sombrias.

