A Fazenda 16: Gilson de Oliveira, suposto pivô do divórcio entre Belo e Gracyanne, é confirmado no reality

A Fazenda 16: Gilson de Oliveira, suposto pivô do divórcio entre Belo e Gracyanne Barbosa, é confirmado no reality - (crédito: Reprodução/Instagram/@gilsao.oficial)

O personal trainer Gilson de Oliveira, apontado como suposto pivô do divórcio entre Belo e Gracyanne Barbosa, foi confirmado como participante da nova edição do reality show A Fazenda 16, da Record.

Gilson, que mantém uma rotina regular de treinos ao ar livre, ganhou visibilidade recentemente após Gracyanne revelar publicamente seu envolvimento com ele, ao anunciar o fim de seu casamento de 16 anos com o cantor Belo. O personal também viralizou nas redes sociais após realizar uma harmonização peniana, fato que gerou grande repercussão.

Nas redes sociais, o perfil oficial de A Fazenda divulgou a novidade com a seguinte mensagem: "O personal trainer está na nova temporada do reality. Será que ele vai gerar discórdia na Sede?".





O perfil de Gilson também fez uma postagem: "Vocês já escutaram muito o meu nome, mas ainda não me conhecem por inteiro. Agora é oficial! Já abriram a porteira e estou pronto para o jogo. Quero contar com a sua torcida e apoio nesta nova etapa! Quem vem comigo? TÔ ON NO GAME".

A expectativa em torno da participação de Gilson na competição é grande, principalmente por conta dos recentes acontecimentos envolvendo seu nome. Agora, resta saber como ele se comportará dentro do confinamento e se sua presença realmente trará discórdia na sede do reality.

Uma publicação compartilhada por Gilson de Oliveira (Gilsão) (@gilsao.oficial) Ver essa foto no Instagram



O post A Fazenda 16: Gilson de Oliveira, suposto pivô do divórcio entre Belo e Gracyanne Barbosa, é confirmado no reality foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.

Saiba Mais Diversão e Arte Novo single do Linkin Park chega ao 1º lugar em parada da Billboard

Novo single do Linkin Park chega ao 1º lugar em parada da Billboard Diversão e Arte The Weeknd lança “Dancing In The Flames” gravado com smartphone

The Weeknd lança “Dancing In The Flames” gravado com smartphone Diversão e Arte A Fazenda 16: Flor Fernandez, ex-jurada do Programa Silvio Santos, é confirmada no reality