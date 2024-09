Rock in Rio: saiba quais são os cachês mais caros do festival até hoje - (crédito: Divulgação/Montagem)

O Rock in Rio iniciou, nesta última sexta-feira (13), mais uma edição, ao qual reúne diversos talentos nacionais e internacionais de peso, que se apresentarão para um público estimado de até 700 mil pessoas, nos dias 13, 14, 15, 21 e 22 de setembro.

Para garantir a festa e a presença dos maiores nomes da música, a organização do evento costuma desembolsar quantias de patamar milionário para trazê-los e colocar o festival num patamar grandioso ao redor do mundo.

Embora não divulgue valores de contratos com os artistas que se apresentam no line-up alguns cachês dos artistas que se apresentaram no Rock in Rio já foram revelados, ao longo dos seus 40 anos de história.

Considerando todas as edições do Rock in Rio, desde sua primeira em 1985, o UOL realizou uma apuração que revelou as atrações mais caras de toda a história do festival: o rapper canadense Drake, que abriu o festival na edição de 2019, é a maior negociação até hoje: U$ 4 milhões.

Além dele, também vieram a cantora Beyoncé em 2013, que na época, seus shows eram custeados em U$ 1,5 milhão; os saudosos George Michael e Prince receberam US$ 1,5 milhão por duas apresentações no Rock in Rio; a banda Queen, que se apresentou na primeira e histórica edição, faturou US$ 1,2 milhão de cachê; enquanto o Guns N’Roses, recebeu R$ 1 milhão por dois shows.

