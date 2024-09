Ex-paquita da Xuxa desabafa sobre luta após diagnóstico de esclerose múltipla

Luise Wischermann, lembrada até hoje como Pituxa, ex-assistente de palco de Xuxa, abriu o coração sobre as expectativas pela estreia da série documental Pra Sempre Paquitas, que ocorre nesta próxima segunda-feira (16), no Globoplay.

Em entrevista ao jornal O Globo, a ex-paquita revelou que fez diversas revelações inéditas, do relacionamento por trás das câmeras com a Rainha dos Baixinhos, com a diretora Marlene Mattos, ao diagnóstico de esclerose múltipla.

Sobre a doença descoberta em meados de 2005, Luise Wischermann abriu o coração: "Primeiro foi um choque, porque eu não sabia o que era. Eu achava que ia ficar esquecida de tudo, com Alzheimer. Mas você vai aprendendo, vai fazendo as coisas. A doença muda um pouco o estilo de vida, muda a dieta, mas hoje em dia eu vivo muito bem com isso", disse.

"Apenas em dias mais intensos, quando estou muito cansada, eu uso a minha bengala, que eu chamo de colega, para me dar um apoio maior", explicou a ex-paquita da Xuxa, que contou ter deixado de consumir carne, apesar de não se considerar vegana.

"Eu não sou vegana, mas parei de comer animais. Eu não como carne vermelha há muitos anos, e também não estou gostando de comer frango, peixe… O jeito como matam os animais é horrível. É uma crueldade, não tem motivo para, hoje em dia, em 2024, fazer os animais passarem por isso. Mas eu como ovo, queijo…", disse Luise.

