Giulia Costa compartilhou fotos renovando o bronzeado em seu Instagram e conquistou a atenção dos internautas. Nos cliques, a filha de Flávia Alessandra aparece toda plena curtindo o momento relaxante na praia.

Para o momento de lazer, Giulia escolheu um biquíni azul. A cor, inclusive, tem sido uma tendência entre as famosas na atual estação, prometendo se manter para o verão.

Na legenda do post, Giulia Costa escreveu: "A felicidade mora nas coisas mais simples, num dia azul, no barulho do mar, na água brilhando e nos bons encontros. C’est la vie!".

Já nos comentários, a famosa foi cercada por elogios e mensagens carinhosas dos fãs: "Nossa deusinha", "Coisa mais linda", "Você arrasa demais", "Belíssima como sempre", foram algumas reações.

https://www.instagram.com/p/C_27TFapH2O/?hl=pt&img_index=1

https://www.instagram.com/p/C_VgcgAP2cj/?hl=pt&img_index=6

O post De biquíni azul, Giulia Costa renova o bronzeado na praia e conquista elogios foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.