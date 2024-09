Rodrigo Faro revela sufoco nos bastidores de filme sobre Silvio Santos

Rodrigo Faro abriu o jogo sobre os bastidores do filme sobre Silvio Santos, que morreu em agosto deste ano, aos 93 anos, no longa que fez sua estreia nos cinemas recentemente.

Em entrevista à revista Quem, o protagonista de Silvio revelou que enfrentou alguns perrengues com a prótese da caracterização. "A prótese que, depois de um tempo, começava a desgrudar. Chegava todo dia 6, 5 horas da manhã e fazia três horas de caracterização", contou.

Rodrigo Faro contou que utilizou das próteses coladas no rosto, e que realizava ‘closes’ antes de molhar a caracterização com o próprio suor. "Depois ficava água embaixo da prótese de suor, começava a escorrer. O Silvio suava pelo peito", detalhou.

"Começava a suar do alto da cabeça, era uma prótese de cabeça, depois uma outra no pescoço. Suava em cachoeira e ia descendo; a prótese parava no final do pescoço", disse Rodrigo Faro. "Quando eu tirava a prótese, deixava um balde aqui embaixo, porque descia água, água e água", detalhou.

