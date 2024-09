Aguinaldo Silva, que foi dispensado da Globo há quatro anos, teve a sinopse do último projeto inédito desenvolvido para a emissora antes de sua saída, aprovada. O autor veterano, por sua vez, pode furar a fila do horário das nove.

Segundo informações do colunista Flávio Ricco, do portal R7, Três Graças, título provisório da obra, que teve sinopse e primeiros capítulos aprovados pelo alto escalão da emissora, pode ser lançada até o segundo semestre do ano que vem.

A expectativa é que, caso seja fortalecida a possibilidade, a próxima novela de Aguinaldo Silva seja veiculada após o remake de Vale Tudo (1988), que será adaptado por Manuela Dias, que por sua vez, sucederá a recém estreada Mania de Você, de João Emanuel Carneiro.

Inicialmente, o planejamento é de que após a releitura do clássico da dramaturgia, Gloria Perez emplaque seu novo folhetim, seguido de Walcyr Carrasco, em parceria de Amora Mautner na direção, e, assim, Aguinaldo Silva viria com Três Graças. A situação, por sua vez, pode ser totalmente modificada.

O post Aguinaldo Silva pode furar a fila e lançar novela inédita na Globo em 2025 foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.