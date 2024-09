Grupo de teatro-dança PÉS lança livro sobre inclusão por meio da arte

Nesta terça-feira (17/9), o grupo de teatro-dança brasiliense PÉS lança seu primeiro livro, Projeto PÉS — Teatro-Dança com Pessoas com Deficiência na Galeria Valentim do Espaço Cultural Renato Russo, às 19h. A obra narra a trajetória do projeto cultural desde sua fundação até os dias de hoje, reunindo depoimentos, reflexões e experiências dos fundadores e participantes.

A PÉS se destaca de outros grupos com a mesma proposta por ser focado na inclusão e acessibilidade de pessoas com deficiência. Todas as atividades são abertas ao público e montadas para promover a participação de deficientes no cenário das artes cênicas do Distrito Federal. O grupo coleciona diversos prêmios, incluindo o Prêmio SESC + Cultura e o prêmio Funarte RespirARTE.

O evento terá apresentações da PÉS e do músico Neilton Sérgio, além de uma sessão de autógrafos. Os livros estarão disponíveis para a compra no local, pelo valor de R$50, ou no site da Pró Consciência.

Serviço

Projeto PÉS — Teatro-Dança com Pessoas com Deficiência

Lançamento nesta terça-feira (17/9), às 19h, na Galeria Valentim do Espaço Cultural Renato Russo (W3 — 508 Sul). Entrada gratuita. Compras pelo site