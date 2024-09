Anitta, Ludmilla e IZA estão entre os indicados ao Grammy Latino 2024

Anitta, Jão, Luísa Sonza, IZA, Ludmilla, Pedro Sampaio e Gloria Groove são alguns dos brasileiros indicados ao Grammy Latino 2024. As indicações foram reveladas na manhã desta terça-feira (17/9). No total, o prêmio este ano terá 53 categorias e, entre elas, algumas são inteiramente dedicadas a artistas que cantam em português.

IZA, Os Garotin, Melly, Luísa Sonza e Jão ganharam indicações na categoria Melhor Álbum Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa. Jão vai participar com o disco Super e Luísa Sonza, com Escândalo íntimo. De IZA, foi indicado AFRODHIT e Melly concorre com Amaríssima, enquanto Os garotin estarão na premiação com Os Garotin de São Gonçalo.

Na categoria Melhor Interpretação Urbana em Língua Portuguesa entraram Anitta, Pedro Sampaio, Dennis, Xamã, Lulu Santos (com Cachimbo da paz 2) e Gabriel o Pensador. Floria Groove, MC GW, Ludmilla, IZA, MC Carol, Rago Oproprio e MC Cabelinho também concorrem nesta categoria.

Já Alcione, Marcelo D2, Xande de Pilares, Tiee e Thiaguinho representam a paixão nacional com Melhor Álbum de Samba/Pagode. Na categoria Melhor Álbum de Música Sertaneja concorrem Gusttavo Lima, Simone Mendes, Ana Castela, Luan Santana e Lauana Prado.

Leia também: Luan Santana compartilha fotos inéditas do início da carreira

Milton Nascimento, Djavan, Erasmo Carlos, Marisa Monte, Ana Frango Elétrico, Chitãozinho & Xororó, Lagum, Jovem Dionísio, Cátia de França, Jota.Pê, Elza Soares, Mariana Aydar, Mestrinho, Aguidavi do Jêje, Luizinho do Jêje, João Gomes, Marcelo Jeneci e Gabriel Sater também concorrem receberam indicações nas categorias Melhor Álbum de Rock ou de Música Alternativa, Melhor Álbum de Música Popular Brasileira/Música Afro Portuguesa Brasileira e Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa.

Leia também: The Weeknd e o boicote “eterno” ao Grammy

A cerimônia do Grammy 2024 está marcada para 14 de novembro e será realizada em Miami. Durante a cerimônia, Lulu Santos será homenageado com o Prêmio à Excelência Musical, que será concedido a seis artistas na edição deste ano. Nomes como Roberto Carlos, Jorge Ben Jor, Sérgio Mendes, Os Paralamas do Sucesso, Beth Carvalho, Gal Costa, Milton Nascimento, Ney Matogrosso, Djavan, Erasmo Carlos e Rita Lee já foram contemplados com essa mesma homenagem.