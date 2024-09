Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quarta-feira (18/9)

AS RESOLUÇÕES

Data estelar: Mercúrio e Saturno em oposição.

Muitas das resoluções que fazemos em nosso íntimo, ou mesmo as que lançamos ao futuro em ocasiões como o réveillon ou aniversário, se dispersam ao longo do tempo e não resultam em nada prático e, ao contrário, vão deixando atrás de si um rastro de decepção, por nos sentirmos aquém dessas vigorosas resoluções.

Isso acontece porque essas resoluções são tomadas num lugar desprovido do necessário ardor que as transforma, de meras articulações de pensamentos e desejos em ações firmes, sempre alinhadas com o projeto em questão e tendo em vista o inevitável tempo que deve ser contabilizado para que uma resolução se torne concreta, porque o tempo é a matéria prima do destino, se não o levamos em conta, inevitavelmente nossas resoluções não se realizam.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Utilize o muito que está disponível em vez de ficar com saudade do que não está ao seu alcance neste momento. O pouco que você avançar será o muito de vantagem que você saberá aproveitar num futuro nada distante.





TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Seus planos precisarão de ajustes bastante importantes, tantos que provavelmente o resultado difira radicalmente daquilo que você tinha imaginado. Porém, isso não há de ser problema, porque é solução. Em frente.





GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Você sabe que não é possível dar uma resposta definitiva neste momento, porque sua alma reflete sobre várias possibilidades e alternativas diferentes daquelas que parecem inevitáveis. Ganhe tempo. Melhor assim.





CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Nada é definitivo nesta parte do caminho, apesar das pressões e das urgências. Tenha isso em mente para ganhar tempo, negociando, pechinchando, fazendo o diabo para que nada chegue a uma conclusão por enquanto.







LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

A essa altura parece ter se tornado inevitável fazer algumas intervenções para que as coisas não degringolem demais, porém, cada atitude que você tomar agora precisa ser calculada minuciosamente. Melhor assim.





VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

As contrariedades pesam, como sempre, mas não estabelecem a nota principal do que acontece. Portanto, tente passar através das contrariedades com dignidade, com serenidade, porque não têm nenhuma importância.





LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Nada deveria ser complicado, porém, o ser humano é de uma criatividade inesgotável na hora de complicar o panorama com situações que nem precisariam ser levantadas. Um pouco de paciência e tolerância ajudarão.





ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

Deveria haver uma ordem estrita nos acontecimentos, mas a teoria do caos parece prevalecer por enquanto. Não importa, mesmo que a ordem estabelecida dure pouco tempo, se agarre a ela como um salva-vidas. Aí sim!





SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Agora é uma questão de fazer o melhor com o que a vida trouxe até você, porque mesmo que as condições não sejam as ideais nem os recursos suficientes, ainda assim dará para fazer muita coisa com o disponível.





CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Apesar dos contratempos, o processo continuará em marcha e os tropeços serão superados, sem grande esforço inclusive. Portanto, tente não se deixar inquietar com a ansiedade, porque ela é sempre uma mentirosa.





AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Poderia dar tudo muito errado, mas a mesma proporção se aplica à perspectiva que tudo dê muito certo. É uma questão de escolhas, as quais, uma vez feitas, você só saberá do resultado quando postas em prática.





PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Procure construir uma narrativa bem formulada, mas que seja para justificar os erros cometidos, ou para que as pessoas entendam melhor suas reais intenções ao fazer o que está fazendo, que não parece muito sensato.