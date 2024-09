Katy Perry fará participação no "Estrela da Casa" para conter "A Fazenda"

Na última segunda-feira (16), a Globo confirmou a participação da cantora internacional Katy Perry no reality show musical Estrela da Casa, apresentado por Ana Clara Lima. A negociação, que estava em andamento desde o início do mês, foi finalizada recentemente, garantindo a presença da artista no programa. Katy Perry chegou ao Brasil nesta terça-feira (17) para seu show no Rock in Rio, que será transmitido pela Globo na sexta-feira (20).

Segundo o colunista Gabriel Vaquer da Folha de São Paulo, a decisão de incluir Katy Perry no elenco do Estrela da Casa foi facilitada pela parceria entre a Globo e a Universal Music, que também é a gravadora da cantora. A Universal, que possui um contrato de colaboração com a emissora, ajudou a concretizar a participação de Perry. A gravação com a cantora está marcada para quarta-feira (18) e sua participação será exibida em dois episódios do reality show, com Katy dando conselhos valiosos para os participantes sobre o mercado musical.

Katy Perry receberá uma quantia significativa pela sua participação no programa e, além de fornecer dicas, a cantora também se apresentará brevemente para os participantes. Esse momento será transmitido ao vivo no pay-per-view do Estrela da Casa, disponível no Globoplay. A inclusão de Perry é uma jogada estratégica para aumentar ainda mais a visibilidade e o apelo comercial do reality show, que já está fazendo sucesso.

Com uma audiência média de 12 pontos na Grande São Paulo e um aumento de 16% na arrecadação publicitária no terceiro trimestre de 2024, Estrela da Casa tem se mostrado um sucesso para a Globo. Embora tenha sido superado pelo Show do Milhão do SBT no domingo (15), o programa foi líder de audiência na segunda-feira (16), vencendo a estreia de A Fazenda 16 na Record.

