Cantor Projota foi feito refém e teve a casa invadida em SP

Projota, rapper e ex-participante do BBB, teve sua casa invadida em São Paulo na madrugada desta terça-feira (17). De acordo com sua assessoria, ele foi feito refém durante o assalto, enquanto seus filhos, Marieva, de 3 anos, e Otto, de 1 ano, estavam presentes. Embora os detalhes sobre a família não tenham sido divulgados, os filhos não foram feridos.

Os assaltantes, armados, roubaram itens de valor, incluindo um carro da marca Subaru, roupas e sapatos de grife, além de realizarem transferências bancárias pelo celular de Projota. Os invasores ainda tiraram fotos e gravaram vídeos durante o crime, ironizando o cantor: "olha quem perdeu dessa vez".

Tamy Contro, ex-esposa de Projota, se pronunciou nas redes sociais, assegurando que as crianças estão bem e que Projota está lidando com as medidas necessárias após o susto. Ela expressou o trauma vivido: "só quem já passou por isso sabe o desespero".

Nos comentários da publicação oficial, fãs do cantor demonstraram apoio, desejando força à família e torcendo para que todos estejam bem. Projota ainda deve se pronunciar publicamente sobre o ocorrido nos próximos dias.

Reprodução/ Globo

Observatório dos Famosos.