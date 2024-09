Em noite de Superlua, Luis Alcoforado lança livro de poesia na capital

O advogado e poeta Luis Carlos Alcoforado lançou, nesta terça-feira (17/9), o livro Corrosivo tempo. O evento reuniu artistas, escritores e amigos em noite de Superlua. Com a direção do dramaturgo Túlio Guimarães, atores leram poemas da mais recente obra de Alcoforado, que preferiu receber os convidados em sua residência, no Lago Sul, e sair da formalidade de um lançamento tradicional.

Em Corrosivo tempo, o poeta captura sentimentos existenciais do homem e a relação com o universo e suas própria fraquezas, sem se esquecer de uma textura humanista e social em seus versos. A obra reflete a energia e a verve de um escritor obstinado, que percebe na poesia, a possibilidade de melhorar o mundo.

Com 12 livros de poesia, três peças publicadas e roteirista, Alcoforado não descansa. Sobre o novo livro, ele destaca: “Corrosivo tempo trata-se uma relação estranha que tenho com o tempo. Pois ele não dialoga muito com as pessoas, e isso me incomoda muito. É uma convivência difícil essa”.