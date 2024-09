Via que passa no estacionamento do MPDFT será interditada nesta quinta-feira (19/8)

Será interditada via que passo no estacionamento do MPDFT nesta quinta-feira (19/8) - (crédito: secretária de Obras )

A partir desta quinta-feira (19/9), a via que passa ao lado do estacionamento do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), dando acesso ao Eixo Monumental, será interditada pelo período de 30 dias para obras de concretagem na pista. Assim, quem deseja acessar o Eixo Monumental deve usar a via principal do Setor de Indústrias Gráficas (SIG).

De acordo com o secretário de Obras e Infraestrutura, Valter Casimiro, a concretagem do trecho é fundamental para concluir o trecho 6 de forma rápida.



Sobre a obra

O sexto e último trecho das obras de requalificação da via Epig estabelece a readequação do sistema viário para duplicação da via e implantação de estacionamentos públicos na pista que passa ao lado do Tribunal de Justiça (TJDFT) e do Ministério Público do Distrito Federal (MPDFT), além de obras de drenagem, pavimentação e implantação de ciclovias.



A implantação do corredor BRT na Estrada Parque Indústrias Gráficas (Epig) faz parte do corredor oeste. Com 38,7 quilômetros de extensão, o corredor prevê o alargamento de pistas e a construção de faixas exclusivas para ônibus nas principais vias de ligação do Sol Nascente com o Plano Piloto, como a Avenida Hélio Prates, o Pistão Norte, a EPTG, a Epig e a Estrada Parque Polícia Militar (ESPM), que leva ao Terminal da Asa Sul. O objetivo é reduzir em pelo menos meia hora o tempo de deslocamento até o Plano Piloto.